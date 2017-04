Ezzari «Ikke noe press»

Unge Ezzari slipper i dag sin debut singel «Ikke noe press».

I 2016 hørte vi om en ny-generasjon rapper fra Hauketo bli signet hos Universal Music. Ezzari er selve symbolet på en ny generasjon rappere med viktige ting på hjertet». Hans to uoffisielle remixer, «Blå lapper» og «Engler», har plassert han på kartet som et talent man skal se opp for i 2017.

«Ikke noe press» handler om en periode i livet til Ezzari hvor det har skjedd mye samtidig: Mye kjærlighet for musikk (som er det eneste han tenkter på og vil drive med), venner, uvenner og familie som ønsker at han skal fokusere på skolen istedet for musikken. Vi backer Ezzari der men kids, STAY IN SCHOOL!