Ezzari har blitt signert til Universal Music

Etter å ha hørt «Blå Lapper» på youtube, så vi med en gang at denne unge og talentfulle mannen hadde noe nytt, spennende og unikt ved seg. Han har noe å fortelle og vi mistet han ikke et eneste sekund når vi hørte på låten. Veldig deilig å høre på fra en vi tror leder an en ny generasjon av nye norske rappere som har viktige ting å formidle.