Eller, som han beskriver det selv:

«Å «dø for» noen betyr å like noe veldig godt. Det er begrep som jeg og veldig mange andre i Oslo bruker veldig mye til vanlig, fordi det er så sterkt… Å DØ for noen liksom, det er det sterkeste man kan gjøre. «Dør for deg» handler om når du liker noen veldig, og den personen vet det alt for godt selv.

De har en slags makt over deg, og kan bruke dine svake sider mot deg. Alt for mange liker å spille spill i kjærlighet, og innser ikke hva de har spilt bort før de har mista det. Da er det kanskje for sent. Mennesker vil alltid ha det de ikke kan få as, det er farlig!» – Ezzari