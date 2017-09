XL Recordings grunnlegger Richard Russel er igjen ute med en ny låt under navnet Everything Is Recorded med artister fra plateselskapet. Låten «Mountains Of Gold» er en singel som skal være en del av det nye samarbeids EP’en til Richard Russel, som den tidligere singelen «Close But Not Quit», holdes låten sammen av nydelig vokal av Sampha, så vel som vokaler fra blant annet Kamasi Washington, Ibeyi, Wiki.

Du kan se musikkvideoen ovenfor eller streame sangen via Spotify nedenfor.