Er KOTA The Friend NY Boom-bapens redning?

New York er fødestedet for Hiphop, og hjemstedet til Boom-Bap. De seneste årene har NY soundens relevanse nesten dødd ut, men det ser nå ut til å snu.

Kulturen har vært inspirert av sørstatene de tre siste årene, og det har ført til en evig debatt om hvorvidt dagens rap, virkelig er rap. Det finnes ingen fasit innenfor hva som er riktig og galt i artistisk uttrykkelse – men vi vet med sikkerhet at smarte punchlines og god lyrikk, har blitt erstattet med et mer refrengbasert forhold.

Overraskende nok, kan vi se et skifte i positiv retning. Vi begynner å høre tegn til gamle elementer i nye låter, og fokuset på gode tekster og smart linjer begynner å blomstre. Det blir en spennende fremtid, hvis vi klarer å mutere de kreative tekstene, med de kreative refrengene.

KOTA The Friend er en relativt ukjent artist fra NY, men rapperen har begynt å catche hype lokalt, og er på vei til å vokse. Nå har han startet sin egen serie på Youtube, hvor han leverer solide vers over up-tempo jazz beats. Om KOTA The Friend er redningen for boom-bap er uvisst, men NY begynner å claime det som en gang var sitt, og det kan føre til mye spennende musikk fremover.