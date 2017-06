Vi har tidligere skrevet om den svært mystiske sangeren, H.E.R, Den eminente soul/rnb artistn er både god på songselection, rytme, toner og harmoni — i korte trekk hva man vil kalle en full pakke. Nå er hun ute med enda en mixtape, denne gang med tittelen, H.E.R Volume. 2. Selv om det finnes lite informasjon om H.E.R, er produktet like bra som forrige gang, Straight up fire!