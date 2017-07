Goldlink - «Roses» (Cover)

Den tidligere XXL-Freshman rapperen, Goldlink, har imponert oss i flere år — til tross for sin unge alder. Hans debutalbum, At What Cost, høstet god kritikk tidligere i år, og nå er han endelig invitert til BBC 1 Piano Session.

Goldlink valgte å covre den nostalgiske Outkast låta, «Roses», og leverer til punkt og prikke. Låten som i utgangspunktet er svært lik orginalen, skinner til, når korsangerne fyller opp stemmen til Goldlink. I tilleg fremførte han sin egen låt, «Herside Story/Crew», gjestet av Hare Squead og Masego.