Forrige uke debuterte Onge Su$hi Mane aka EMIR med ny sololåt i form av klubb-tracken «Faller». Den stadig hardtarbeidende bergenseren fulgte opp i dag ved å slippe tilhørende musikkvideo til låta. I videoen ser vi den unge rapperen i forskjellige treningssituasjoner. Det kan tolkes som at EMIR trener på å bli bedere og ikke falle da han i videoen blant annet legger ut på løpetur, sykler på ergometersykkel og trener aerobic, alt med et kjedelig, nesten trist ansiktsutrykk. Sjekk ut videoen over!

EMIR spiller med mange kort på hånden for tiden. Hvis du ennå ikke har gjort det, sjekk ut vårt intervju med Softcore Untd. som også EMIR utgjør 1/4 del av her!