Han gjør det gang på gang, Eminem slutter ikke å sjokkere. Selv om det har vært ganger den siste tiden hvor han kanskje ikke har vært helt tilstede, har han klart å vise at han fortsatt er den han er, en ekte type.

I går kveld gikk BET Hip Hop Awards 2017 av stabelen og Em tok seg til rette som han har gjort mange ganger før. På hjemmebane og i kjent stil tok sjefen selv å rettet hele chyperen med navnet «The Storm» mot Donald Trump. De hele fire minuttene og trettifem sekundene er intense og ærlige, det anbefales å lese tekstanalysen på Genius for å få med seg det store bilde, da alt fra til og med tittelen på BET segmentet er gjennomtenkt og rått.

Eminem fyrer løs mot president og ber fansen som støtter begge om å ta et realt oppgjør med seg selv og velge side. Spyttingen skjer accapella og i videoen er Eminem akkompagnert av den ny-signerte Shady Records duoen Hall N’ Nash, som består av brødrene Westside Gunn og Conway, og deres homies.

Skal vi tro ryktene er det et nytt Eminem album in the works, og ikke alt for langt unna. Det vil da være hans 8. studioalbum. Lengden vil dog å være å høre på popartisten P!nk sitt nye album Beautiful Trauma, på låten «Revenge» nå først kommende fredag 13.oktober.

#FDT