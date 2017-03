Emelie Hollow med sterke visuals for «Like I Love You»

Den unge Emelie Hollow deltok i streaming konkuransen, The Stream, og har senere fått kontrakt med Universal Music Norge. Hun ga ut den fengende låta «Like I Love You» i februar, og følger nå opp med en meget interessant video.

Emelie har et karismatisk utrykk, noe den enkle, men artistiske musikkvideoen har fått frem til punkt og prikke. I en verden av overproduserte musikkvideoer med glitter, fyrverkeri og pengepistoler – er det godt å se at vi beveger oss tilbake til et kunstnerisk uttrykk

Den 18 år gamle jenta fra Ås har bevist at hun er allsidig i sin utgivelser, og det kan bli spennende å se hvilken retning hennes karriere vil ta i fremtiden.