Ekte Norsk hiphop historie!

Før Ståle Stil. Før Tommy Tee. Vi prater L.A.W., A-Team og B.O.L.T. Warhead, Norges tre første rapgrupper!

I 1984, da Beatstreet for første gang kom til Norge startet Jayski (Leo Fossen) fra Bjølsen i Oslo og PeeJay (Pål Espen Johannessen) fra Fredrikstad å lage demoer etter å ha blitt hekta på rap og hiphopkulturen. De utviklet seg fort i retning «britcore», som var en motvekt til det amerikanske. Mange mener at disse legendene har fått æren for at norsk rap har vært såpass hard, militant og tung i forhold til våre skandinaviske naboer og Europa.

Norsk hiphop startet med at Pål Espen begynte å lage demoer i 1985. Det var bare han som drev med det på den tiden, skulle du rappe var det han de gikk til. Backfire, Rocket, Vendetta, Abe og MC Cey var alle hyppige gjester i studioet til Pål Espen. Alt som da fantes av norsk rap hadde Pål Espen fingerene i. Miljøet, hiphopen og rap, alt var annerledes før. Gjengen X-Ray Posse med, Leo Fossen alias Jayski, The Pastor, The Mad Boy, The Kwan, The X og Floyd 1 i spissen gjorde stort inntrykk. De hadde eget slagord «No sellout» og gruppene til Leo sprang ut fra større klikker som gikk kledd i siste paramilitære mote. Public Enemy var deres store forbilder. Da Public Enemy varmet opp for LL Cool J i 1987, opplevde Norge og Jayski live rap for første gang. Noen år senere deler de scene på Alaska i Oslo. I 1990 varmet A-Team opp for A Tribe Called Quest i konsertserien Club Yo! og det var også det året de gikk i studio og spilte inn sitt første album som A-Team, «Rage» (1991).



To år etter byttet de atter en gang navn og slapp albumet «The Re-Enforcement», denne gangen som B.O.L.T. Warhead (1993).

L.A.W.-låtene ble aldri sluppet. De eneste gangene de har nådd lytterene var da Tommy Tee drev den legendariske radiostasjoenen Radio Rainbow.

Etterspørselen har vært konstant siden den gang, men bandet har i hele 90- og 00-tallet ment at de låtene ligger tryggest i hvelvet og at de få som fikk de med seg heller kan leve på minnene.

Etter iherdig overtaling, gikk de endelig med på å slippe de på C+C Records, som en del av en 5LP-boks, som et dokument på en viktig tid for en av verdens mest populære musikksjangere.

I tillegg til de to originale albumene med A-Team og B.O.L.T. Warhead, skal boksen også inneholde uutgitte låter, outtakes, remikser, demoer og instrumentaler fra hele perioden 1987-1993)