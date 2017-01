Eksklusivt intervju med albumaktuelle Loyle Carner

Ben Coyle-Larner aka Loyle Carner, er Englands «Voice Of The Youth.» Den ærlige rapperen bevarer en reflektert og ydmyk persona, med genuin kjærlighet for musikken. I en alder av 17, varmet han opp for hiphop-lengenden MF Doom og har vært kjent som en «ill spitter» siden han var 10. Rapperen ga ut den sjelfulle EP´n A Little Late i 2015, hvor han mottok massiv annerkjenelse. I dag lanserte han skiva Yesterday´s Gone, og vi tok en prat med han angående lanseringen.