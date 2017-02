Einar Stray Orchestra er ikke et ukjent band i musikkmiljøet, og står allerede bak to sterke skiver. Det Sandvika-baserte bandet har spilt over 250 konserter spredt over Europa – og beholder en sinnsykt høy kvalitet i musikken sin.

Nå har de gitt ut sin tredje skive, Dear Bigotry, en skive med et svært gjennomført lydbilde. Liker du variasjon fra et band, har du endeløse låter å plukke fra. Det som på overflaten kan virke som et Indie-pop band, er mye mer enn som så. Vi kan hente referanser fra flere ulike sjangere, og hvordan de fyller opp lydbildet med strykere på låta, «Dear Bigotry», burde være nok til å overbevise deg.

Det er interessant med god norsk musikk, og som en musikkside, er det viktig å belyse flere sjangere enn bare hiphop. Einar Stray Orchestra er definitivt et urbant band, som fortjener mer anerkjennelse.