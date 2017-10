Edw!n har hatt lang fartstid i gamet nå. For ti år siden var han et av medlemmene i den Oslo baserte gruppa Breaknecks, og nå for ganske så nøyaktig et år siden slapp han som soloartist den skandinaviske gatebangeren «Noenting/Ingenting» med rap-kollega Flexi Aukan, Svenske Abidaz og Dansken ADAM. Låta gikk i heavy rotasjon i de tre representerte landene og Edw!n har siden i fjor fortsatt sin solokarriere ved å putte ut låter som «Ikke Tenk (Til Gutta)» og «Sjekk Meg Rulle», for ikke å glemme beef-låta «Gatehjørnet» som alle er sterke, velproduserte låter med tunge beats og heftige flows.

Nå er han tilbake med mer dop for ørene dine via det nye skandinaviske gateanthemet «International» hvor han har med seg Jes fra Gøteborg, Kushtrim fra Stockholm og ADAM fra København som også gjestet fjorårets «Noenting/Ingenting». Den nye tracken er produsert av den legendariske svenske produsenten STRESS.

Edw!n jobber i disse dager på et nytt prosjekt, så det er bare å holde øyne og ører åpne i tiden som kommer for flere stjernespekkede samarbeid og nye låter!

Se og hør den nye skandinaviske låta «International» over og sjekk ut resten av katalogen til Edw!n under!