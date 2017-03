Edwin går hardt ut mot Kamelen i «Gatehjørnet»

Det har vært ladet opp til denne låten en stund nå. Først premiere på NRS, så et YLTV intervju i forkant av releasen. Kjenner du til hiphop miljøet i Norge, eller kjenner noen som kjenner noen, er sannsynligheten stor for at du har hørt om klinsjen mellom Kamelen/NMG og Edwin. Etter utallige internett konfrontasjoner og kommentarer, er nå beefen spikra på bånd.

«Oslo styrer tinga man, de andre vikke ha no bror/ Kamelen ekke kjeltring, rundt her ville han ikke sagt et ord/ Ekke hypp på drama, er du smart så legg deg ned, for vi er Norges mest gatemenn – hvem faen er NMG?»

Det blir spennende å se utfallet av Edwins nye musikkvideo, som forøvrig er filmet i rundt i Oslos mest belastede bydeler.