Eben Jr. er tilbake med låta «Blodby».

«Blodby» handler om hendelsene i Monrovia, Liberia, 6. april ´96, da rebellene tok over hovedstaden, og innen klokka 12 hadde nesten 30 000 mistet livet. Eben forteller om en lykkelig tid med familien som fikk en brå slutt, dagen da hele barndommen hans ble snudd på hodet.

Han illustrerer hvordan det er å våkne opp en helt vanlig dag og oppleve at alt går i oppløsning. I stedet for de vanlig omgivelsene han var vandt til. I stede for og våkne opp til lyder av barne lek og latter, var det lyder fra bomber, maskingevær, frykt og kaos som vekket han denne morgenen.

“Slik jeg ser det, vil ingen bare forlate stedet sitt, der de har venner, familie og en hverdag, med mindre de absolutt må, noe jeg tror mange kan relatere seg til. Men dette er vanskelig å forstå uten å ha opplevd det selv. Derfor har jeg laget denne sangen.”

Eben Jr. entret den norske musikkscenen i 2015 med låter som “Trå Varlig”, “Drit I Kategori” og “Lyn Fra Klar Himmel.” Han ble veldig godt mottatt og hyllet for sin originalt og for og være bane brytende med sin afrobeats på norsk. Midt oppi suksessen ble han også far, som er grunnen til at vi ikke har hørt fra han på en stund. I denne låta blir vi kjent med en mer voksen og reflektert Eben.