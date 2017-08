Kristoffer Eriemo aka Dutty Dior (Men han kalles Dior) er en tyve år gammel artist som nå nylig startet sin musikkkarriere for alvor.

Dior debuterte som featuring artist på låta «Seint» med stavanger gutten Isah. «Seint» har allerede rukket å bli nr. 30 på Spotify sin topp 50 liste. 10. august hadde Dior sin første konsert i samarbeid med Kingsize på Vulkan Arena. Her stilte han med ferske sanger, og gode venner deriblant Philip Emilio og Prollynah.

Noen dager senere slapp han sin første singel «Famous» som handler om å dele med dine nærmeste, og å ha en «alt som er mitt er ditt» mentalitet. Å dele suksess med de som fortjener det, er noe Dior setter høyt, og en av hans mange mål er å ta med alle sine «day ones» på sin reise. «Famous» fikk over 600 plays på under 24 timer, og har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger. Dior er for tiden en unsigned artist, på leting etter noen som vil la han få uttrykke seg fritt som artist. Genuinitet er noe artisten setter høyt, og han har allerede rukket å skille seg ut fra andre artister under lignende sjanger. Det å være rar, og annerledes er ingen dårlig ting, noe han ønsker å bevise, både gjennom kommende visuals og låtslipp. Mye har skjedd på kort tid, og større ting er i vente. Med en kommende EP på vei er Dior klar for å riste litt på gamet!

Skrevet av: Marion Fransrud