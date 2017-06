Durban Poison! Vår nye favoritt Tequila!

SUKKERSØT TILBAKEKOMST

Barbados viste seg å være spesielt egnet for å dyrke sukkerrør på grunn av sitt varme øyklima. Selv med øyas svært grunne og tørre jordforhold er sukkerrør en avling som gror godt under slike forhold. Sukkerproduksjonen ble grunnlaget for den økonomiske veksten til det britiske imperiet og Barbados en hjørnestein i det britiske vest-India. Produksjonen etterlot seg et biprodukt, melasse, som skulle vise seg å være den reneste skattkisten. Rikt på sukker og stivelse var melasse lett å gjære til en alkoholholdig væske som kunne destilleres. Råspriten ble raffinert og i 1703 åpnet den første kommersielle produksjonen av rom på Barbados. Rom herfra ble blant annet solgt til den britiske marinen, der rom var en del av det daglige kostholdet ombord. Til å begynne med ble rom fremstilt på tradisjonelle pot-stills, destillasjonsapparater vi kjenner fra cognac- og whiskyproduksjon. Spriten herfra måtte destilleres flere ganger for å oppnå den renheten som krevdes. Senere kom de seriedestillerende kolonneapparatene i bruk. Produksjonen av rom nådde høyeste nivå av renhet med minimalt arbeid. Det gjorde rom mer robust til å takle den spesielle lagringen som må til for å fremstille kvalitetsrom. Det sies at da sjømennene hadde kommet tilbake til England fra Barbados tok de med seg rom som et bevis på at de hadde krysset det farlige havet. For barbadierne var rom først kjent som medisin. For britene ble det en konsumerbar skatt – en barbadisk, gyllen og eksotisk smaksopplevelse. Sukkerrørindustrien avtok med tiden, men barbadierne la aldri fra seg rom. Nå som da, produseres rom her av melasse. Fermenteringsprosessen, hvor omdannelsen til alkohol skjer, tar fra noen få timer til flere uker. Denne prosessen er avgjørende for om rom får en lett, eller kompleks smak. Den barbadiske rom er spesielt kjent for delikate hint av vanilje og kokos, som kommer til gjennom fatmodningen. Barbadiernes sukkersøte stolthet har nå gjort en tilbakekomst på det europeiske verdensmarkedet.