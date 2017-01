Denne helgen ble Hollywood skiltet omdekorert til Hollyweed – og Duke benytter muligheten til å lansere låten «Billboard.»

Atlanta rapperen, har med seg Wiz Khalifa og Dave East på den Wheezy produserte låta – og annonserte i tilleg prosjektet, Life In The Hills. Duke fikk vist sitt fulle potensiale på Young Thugs «Webbie», og blir nok et navn å se på mange fremtidige prosjekter.