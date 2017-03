Drake er endelig ute med «More Life»

Vi har ventet og spekulert, men endelig er tiden her. I natt slapp Drake sitt etterlengtede prosjekt, More Life, som i Drake sin egne ord er en playlist – og IKKE et album. Prosjektet byr på hele 22 låter, og er du mest fan av den «gamle» Drake, er ikke denne utgivelsen nødvendigvis for deg.

Drake leker seg med flere sjangere, og beviset kommer allerede på låt nr. 3 – «Passionfruit». Her samples den epice ranten til house-legenden, Moodyman, som i senere tid har blitt gjort kjent gjennom den nostalgiske tech-house låta «Doin´Ya Thang» av Oliver $. Drizzys forkjærlighet for afrikanske og karibiske rytmer er fortsatt hovedfokuset for «spillelisten», mens du får høre glimt av den gamle Drake på låter som «Do Not Disturb» og «Gyalchester.»

Prosjektet byr på flere spennende gjesteopptredener fra artister som Kanye West, Travis Scott, 2 Chainz, PARTYNEXTDOOR, Young Thug og en hel del fler. Drake fortsetter å pushe grensene til hiphop sjangeren, og i vår mening, klarer han det igjen.