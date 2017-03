Drag-On leverer usaklige bars på låta «Choke'em»

Bronx rapperen, Drag-On, er tilbake og leverer bars for den gamle skolen. Den tidligere Ruff-Ryders Entertainment rapperen har vært ute av søke lyset en god stund, men har definitivt ikke glemt hvordan man rimer. Drag-On sender linjer til new-school kidsa på låta, «Choke´em.» Rap veteranen hinter til et lite comeback, og basert på hans seneste utgivelse, er han mer en velkommen tilbake.

«And who the fuck is this new niggas? Couldn´t quote a Biggie line if they knew the nigga.»