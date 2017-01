Donald Glover vant to Golden Globes

Donald Glover aka Childish Gambino, lanserte det suksessfulle albumet Awaken, My Love!, og den enda mer suksessfulle serien Atlanta, i 2016.

Multitalentet fikk endelig vist frem sitt fulle potensiale og høstet i går to Golden Globes. Donald tok hjem seieren for både beste tv skuespiller og årets tv-show. Den ydmyke artisten gjorde en svært takknemlig tale – og i tilleg takket han Migos for låten «Bad And Boujee.»

– And i really want to thank the Migos. Not for beeing in the show, but for making Bad And Boujee, that´s the best song ever.