Dokumentar Om Lo-Life Crew

New York på 80-tallet var ingen lek. Hjemløshet ble et seriøst problem for familier uten nok ressurser og HIV/AIDS epedimien spredde seg som ild i tørt gress. I tillegg regjerte crack/kokain i de fattige bydelene. Ut i fra dette var det en gjeng med Brooklyn ungdom fra Brownsville og Crown Heights som ikke ville akseptere et liv dømt til ghettoen.

De ville ikke assosiere seg med de fattige barna i slummen så de begynte å rocke keege merker fra topp til tå som egentlig hadde hvite overklasse mennesker som målgruppe. De kledde seg i Guess, Nautica og Benetton og så snart Polo Ralph Lauren kom på banen med deres Polo Sport kolleksjonen tok det fullstendig overhånd. Gutta fra Brownsville og Crown Heights gikk sammen om et enkelt formål; å skaffe så mye Polo som overhode mulig, samme hva det måtte innebœre. Alt som kunne få tankene bort fra at de egentlig var fattig ungdom fra Brooklyn var noe de strebet etter. Da var det å kle seg i dyre merkeklœr som bare var å få tak i de rikere bydelene et bra alternativ.

Dermed ble Lo-Life dannet som slåss for stilen og å overleve og anskaffet seg disse klœrne ved å begå innbrudd, ran og stjele fra butikkene som førte disse merkene. Nå har det blitt laget en minidokumentar om det hele med orginale Lo -Life medlemmer av Dazed Digital. Sjekk videoen over!