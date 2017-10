Dobbelt Videoslipp Fra Wu-Tang Clan

Forrige uke slapp Wu-Tang sitt mye etterlengtede album The Saga Continues. Nå, bare en snau uke senere følger den OG supergruppa med en ny musikkvideo til prosjektet, men dette er ingen vanlig video. Videoen er nemlig to(tre)delt! Den starter opp med Method Mans «If Time Is Money( Fly Navigation)» forså å cirka halvveis i videoen switche over til «Hood Go Bang», forså å switche tilbake til førstnevnte låt.

Artig ny vri! Se den/de nye musikkvideoene over og bump den nye skiva deres i spilleren under.