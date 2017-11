Dobbel videopremiere fra Madcon

På fredag gjorde Madcon et «Comeback» på norsk med den nye låta si «Ting & Tang» med Arif. I dag slapp gutta musikkvideo til låta, pluss enda en ny låt i form av «Shoo» som utgjør de første to minuttene av videoen. Den Frederic Esnault regisserte videoen viser Tshawe og Yosef med crew på vei til å gjøre begå heist før det fader over til «Ting & Tang» hvor vi ser gutta skjœrt i forskjellige settinger mens de rapper om «hvordan uteliv med substanser funker».

Sjekk den nye videoen øverst i saken og les intervjuet vi hadde med Madcon her forleden dag om «Ting & Tang», samt planene deres fremover her!