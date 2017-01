DMX og Swizz Beatz har vært ut og inn av studio de siste årene, og Swizz har til og med bekreftet at han er med på produksjonen av DMXs comeback album.

Det er ingen hemmelighet at New-York rapperen har slitt med juridiske og økonomiske problemer, men siden midten av 2016, har det vært økende aktivitet fra den legendariske rapperen. Det er ikke bekreftet om hans seneste utgivelse «Bain Is Back» er fra det kommende comeback albumet, men DMX sin markante stemme, er som skapt for dagens lydbilde. Det kan godt hende at 2017 blir et stort år for rapperen, og vi krysser fingrene for et album.