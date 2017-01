Den franske produsenten, Dj Snake, har vært dominerende på EDM scenen med låter som «Turn Down For What» og «Lean On.» Etter suksessen tok han steget over til den mer urbane hiphop-sjangeren – og har siden jobbet med de største navnene i bransjen.

Nå er slangen ute med ny musikkvideo til låta «The Half», hvor vi får høre Young Thug og Jeremih på en krysning av EDM og Dancehall – mens Swizz Beatz fungerer som hypeman.