DJ Premier holdt nylig en NRP Tiny Desk konsert med assistanse fra sine turnévenner i The Badder Band. Dette er første gang en DJ har hatt et eget soloinnslag i NPR Tiny Desk serien. Innslaget inneholder en rekke velkjente Premier produksjoner med låter fra blant annet Nas, KRS-One og Gang Starr, gruppen han tidligere utgjorde den ene halvdelen av (RIP Guru). Se hele innslaget under!