Childish Gambino – «Redbone» (Dj Mustard Remix)

Etter min personlige mening, og før øvrig svært mange andres, var Donald Glover aka Childish Gambino, fjorårets mest interessante person innen for utøvende kunst. Det svært kreative multitalentet gjorde stor suksess på flere plattformer, og overrasket fansen på tampen av året med nytt album — og ikke minst ny sound.

En av albumets største høydepunkter var selvfølgelig den Bootsy Collins inspirerte låta, «Redbone», og jammen har ikke Dj Mustard fått tak på stemsa for en aldri så liten remix. For de som kjenner til Mustard fra før, kan du forvente de samme catchy 808 linjene, men essensen av låten bevares. Se opp for en ny runde med «Redbone» denne sommeren!