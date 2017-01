Dj Mustard har blitt «the go to guy» for dagens vestkyst-sound – og det med god grunn. Den eminente produsenten har stått bak flere av fjorårets største hitter, og vil være en av årets nøkkelprodusenter.

Nå følger Mustard up fjorårets album, Cold Summer, med musikkvideo til Nipsey Hussle og Rj samarbeidet «Ridin Around.» Videoen er akkurat som den skal være, og holder seg trofast til det gamle vestskyst-imaget.