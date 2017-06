DJ Khaled ute med album!

Alle vokalene er endelig spilt inn, og prosjektet er ikke lenger topp hemmelig. DJ Khaled’s høyt forventede album Grateful, er endelig her.

Oppfølgeren til fjorårets album, MAJOR KEY – som var Khales mest suksessfulle prosjekt til nå, Hadde store gjestenavn som Future, Chance The Rapper, Rihanna og mange fler.

DJ Khaled er kjent for å bringe artister fra øverste hylle, det stopper heller ikke på Grateful. Albumet inneholder artister som Future, Bryson Tiller, Migos, Pusha T, Jadakiss, Fat Joe, Raekwon, JAY-Z, Beyonce, Justin Beiber, Kodak Black, Sizzla, Yo Gotti, 21 Savage, Jeremih, Belly og lista fortsetter.

Khaled har allerede sluppet ut låter som, JAY-Z og Beyoncé’s «Shining», Drake’s «To the Max», Bryson Tiller og Rihanna’s «Wild Thoughts», og Chance The Rapper, Lil Wayne, Justin Bieber og Quavo’s «I’m The One ,» Som ble Khaled’s første nummer 1 på Billboard Hot 100.

Da han først annonserte sitt nye album, sa produsenten at det var det perfekte svaret på kjærligheten han mottok på MAJOR KEY. Tittelen er Grateful, forklarte han.

«Denne tittelen betyr så mye for meg. Spesielt etter responsen jeg fikk fra albumet og så den kjærligheten… budskapet her i dag er kjærlighet. Kjærlighet er nøkkelen, og kjærlighet er svaret.» – et typisk DJ Khaled svar.

Stream Grateful nedenfor! Og God helg!