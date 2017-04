Nå er den her, vi vet liksom ikke helt. Er dette Dj Khaled`s summer smash? Etter å ha plaget oss siden februar med bilder av deres video-shoot, har DJ Khaleds nye «monster» single med Lil Wayne, Chance The Rapper, Quavo og Justin Bieber endelig kommet, «I`m The One».

Etter at han slapp singelen «Shining» med Jay Z & Beyonce, er «Im The One», singel nummer to på Khaleds kommende studioalbum «Grateful» Sjekk ut den stjernebelagte Eif Rivera-regisserte videoen og la oss få vite hva du synes!

Hør låta her: