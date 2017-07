Dj Kay Slay ft. 2 Chainz, Rick Ross & Kevin Gates - «Wild Ones»

Dj Kay Slay er snart klar for lanseringen av albumet, Big Brother, hvor vi får høre bidrag fra Kendrick Lamar, Mac Miller, JadaKiss, The Game og mange fler. Kay forteller at albumet er produsert for den ekte hiphop fansen, og de som virkelig forstår rap.

Nå varmer han opp til albumet med låta, «Wild Ones» — gjestet av 2 Chainz, Rick Ross og Kevin Gates. Låta byr på en utradisjonell «tradisjonell» stil, og henter inspirasjon fra post-golden era. Det er ingen tvil om at dette prosjektet blir et stort et, og vi ser frem til lanseringen.