Kendrick Lamar har teamet opp med Mac Miller, Kevin Gates og Rell på ny track. Låta er fra DJ Kay Slays kommende prosjekt, The Big Brother. På den nye låta får vi vers fra hver av de overnevnte rapperene mens R&B sangeren Rell leverer noen fine strofer på hooket.

Se opp for DJ Kay Slays The Big Brother som dropper 22. september. Prosjektet kommer til å inneholde features fra rappere som 2 Chainz, The Game, Busta Rhymes, Rick Ross og Jay Rock.