Dizzy Wright, nevøen til Layzie Bone og Flesh-N-Bone fra Bone Thugs N Harmony, har gitt ut låter hver mandag for en god periode. Den eminente rapperen gjort kjent via Team Backpack, jobber nå mot sitt andre studioalbum, The Golden Age 2, og lanserer første låt fra prosjektet denne mandagen. «J.O.B» byr på god flow, og gode rytmer fra Bone Thugs Arvingen.