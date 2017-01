Disse spiller på årets by:Larm

by:larm arrangeres årlig i norges hovedstad, og er et stort springbrett for fremadstormende musikere i Scandinavia. Musikkkonferansen ble holdt for første gang i 1998, og er en ansett som en av de viktigste arrangementene for norsk kultur.

I år har det blitt plukket ut hele 23 band/artister, som er det høyeste antallet noen gang. Bookingsjefen i by:Larm har følgende å si om det kommende eventet.

«det er et svært høyt nivå blant årets artister – og det foregår et skifte i hvilken sjanger som dominerer.»

by:larm representer de fleste sjangerene fra musikknorge, og hiphop er selvfølgelig med. Årets representanter fra hiphop-scenen er KingSkurkOne, Pasha, Conz og Wonder The Boy.