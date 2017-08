Desiigner gikk tidligere ut i år å kunne meddele at hans etterlengtede debutalbum Life of Desiigner etter planen skulle utgis i løpet av juli. Juli kom og gikk men det er ikke no Desiigner album å finne enda. For å holde fansen varm har han nå droppet en ny låt, trolig fra den kommende skiva. Låta «Arms» er produsert av 16yrsold, hør tracken under via Soundcloud.