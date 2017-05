Desiigner og Mura Masa forener krefter i ny låt og video!

Den britiske produsenten, Mura Masa, har tidligere imponert oss med A$AP Rocky samarbeidet, «Love$ick», og fortsetter definitivt trenden med fjorårets største stjerne, Desiigner. Det fantastiske samarbeidet er resultert i låta, «All Around The World» – som har fått en minimalistisk, men aldeles god video. I tillegg til den super freshe adidas suiten til sistnevnte, for han også bevist at han er langt mer enn et «One Hit Wonder.» Albumet til Mura Masa er satt til å lanseres 16. juli, og vi kan forvente flere store samarbeid på skiva.