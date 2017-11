Ventetiden er over, og spillet er i gang!

Daves, høyt ventede Game Over EP er endelig her. Et 7-spors prosjekt med Mostack som eneste gjest. Game Over er Daves andre EP, og karakteriserer hans fremgang siden sitt gjennombrudd i fjor. Han har blitt sett på som den neste superstjernen og artisten som skal lede den neste generasjon av UK Rap. Fra å stille statens politiske beslutninger på «Question Time», for å så fortelle en historie om hvordan han møtte sin tidligere elsker på «How I Met My Ex» og fortellingen om den uheldige hendelsen som skjedde på hans spesielle dag på «My 19th Birthday» .

– Dave, uttrykker ulike følelser gjennom prosjektet. Sør-London rapperen fortsetter å vokse som artist og hans imponerende arbeidskraft har resultert i 2 MOBO Awards Nominasjoner i år. Ingen overraskelse om han skulle avslutte året med en av MOBO prisene, det hadde vœrt velfortjent.