Bergens trioen Dårlig Vane har gått som en farsott i det norske Hip Hop miljøet det siste året med låter som «Gikk I Bakken». Nå skal gutta fra Loddefjord for første gang headline et show i Oslo på selveste Rockefeller om drøye to uker. På showet blir det også support fra andre NMG medlemmer som DJ Girson og Mats Dawg samt nykommeren Yung Smul fra Oslo Vest.

