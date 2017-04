Under et av Coachellas afterparty´s spilte ASAP Rocky D.R.A.M. låta som gjestet Juicy J og han selv. Pretty flacko er endelig tilbake med litt ordentlig spytting og ikke bare foran et kamera. Vi gleder oss til mer rapp fra den kanten. D.R.A.M har tidligere gitt ut låta «Broccoli» med Lil Yachty, låta nådde helt opp til 5 plass på Billboard Hot 100 lista. Ryktene sier at «Gilligan» er en smakebit fra et større prosjekt, men vi får vente i spenning.