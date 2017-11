Etter flere uker og måneder med promotering er endelig debut albumet til CyHi The Prynce No Dope On Sundays ute. Det ville være en underdrivelse å si hvor mye Atlanta rapperen fortjener det, etter mange års hardt arbeid satt inn som låtskriver og samarbeidspartner under Kanye Wests G.O.O.D. Music. CyHi The Prynce ble lagt merke til etter gjesteopptreden i My Dark Twisted Fantasy albumet til Kanye, men er nå ute etter å skape sitt eget navn uten hjelp fra G.O.O.D Music.

Atlanta rapperen hadde allerede utgitt fire singler tidligere fra albumet, inkludertn den Travis Scott assisterte singelen, «I’m Fine», ScHoolboy Q collab, «Movin ‘Around», Kanye West featured, «Dat Side» og «Nu Africa». Til tross for tittelen og noe av innholdet, er albumet ikke et kristent eller gospel-prosjekt, men heller kanskje en skildring av hvordan man skal overvinne og komme seg ut av gettoen akkurat som Cyhi har gjort i sitt liv.

Lytt til debut albumet nedenfor!