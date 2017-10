I september hintet Spitta om at det var et nytt prosjekt in the mix i samarbeid med Virginia produsenten Lex Luger. Nå har Jet Life-sjefen sluppet den nye EP’en som går under navnet The Motivational Speech. Den nye EP’en består av seks nye tracks med Curren$y som spytter stødige flammer i kjent stil. Lex Luger som står for beatsa og produksjonen merker vi tilføyer et litt annerledes sound til Spitta enn det vi er vant til. Det er tydlig at Lex er fra Atlanta med alt det måtte innebœre av tunge trap instrumentaler.

Selvom dette ikke er ‘klassisk’ Curren$y er det fra langt nœr første gang de to har samarbeidet, blant annet jobbet de sammen på tracken «Grooveline Pt. 1» på Schoolboy Qs Habits & Contradictions fra 2012. I forbindelse med slippet har Curren$y også sluppet to nye musikkvideoer til låtene «Pressure» og «I Know» fra EP’en. Sjekk musikkvideoene og den nye utgivelsen under!