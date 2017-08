Det har ikke vœrt like mange mixtape slipp i år fra Curren$y som vi fikk servert i fjor da han slapp et nytt prosjekt hver måned. Tidligere i år slapp han den mye etterlengtede «Pilot Talk Trilogy», en samling av de klassiske Pilot Talk-albumene. Nå er Spitta tilbake i kjent stil på «The Champagne Files», en ny mixtape med ti nye tracks om lowriders, røyking, damer og New Orleans.

Sjekk ut «The Champagne Files» i spilleren under.