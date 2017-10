Curren$y fortsetter å slippe videoer fra sin nyeste EP The Motivational Speech som droppet forrige uke. Vi har allerede blitt servert videoer til både «Pressure» og «I Know» som droppet sent september. Nå følger den stadig hardtarbeidende bilentusiasten opp med en helt fersk video til låta «In The Lot» som i helgen havnet på iTunes Hot Tracks-liste nå i helgen. Spitta hadde dette å si om hva som går ned i videoen via sin egen Instagram-konto i går kveld:

«I get my impalas from California I get my exotics from Chicago… Perillos / Goldcoast auto they treat u like family and u don’t feel beat after dropping hundreds of thousands of dollars…. The deal goes down and every bodies happy…. I’ll take you thru the process in the new video» – Curren$y

Han var altså på bilshopping.. Sjekk ut Spitta Andretti i parkeringshuset i videoen over!