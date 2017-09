Curren$y Hinter Om Ny EP

Curren$y er på grinden som vanlig. I disse dager er New Orleans rapperen ute på USA turné med Pilot Talk Trilogy som endelig ble tilgjengelig på streamingplattformer i juni. I juli fulgte han opp med å slippe den nye mixtapen The Champagne Files, en tape helt blottet for gjester med Spitta rappende over noen av de mest populœre beatsa om dagen.

Nå har Spitta hintet om at det er nok et prosjekt på vei via sin Instagram. Denne gangen slår han seg sammen med Virginia-produsent Lex Luger som blant annet har jobbet med Travis $cott, Rick Ross og Juicy J tidligere. Det nye samarbeidsprosjektet har fått navnet The Motivational Speech og kommer i form av en EP som visstnok skal droppe veldig snart. Stay tuned!