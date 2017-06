Curren$y - «Pilot Talk Trilogy»

Curren$y har endelig sluppet Pilot Talk: Trilogy, en komplett samling av hans tre kritikerroste album i Pilot Talk-serien.

Til fansens store glede, er nå alle låtene fra de overnevnte albumene tilgjengelig på diverse streaming plattformer. Rapperen som må vœre blant de mest produktive i gamet, slapp 12 (!) mixtapes ifjor, og lanserte i mai at han har et prosjekt i samarbeid med produsenten, Don Cannon, som snart kommer til å treffe gatene. Mens vi venter på det nye, passer det bra med et lite tilbakeblikk på katalogen til Spitta.

Pilot Talk 1 og 2 ble originalt sluppet i 2010 med bare tre måneders mellomrom. Den tredje skiva i serien så ikke dagens lys før i 2015, men var og er fortsatt til å regne som et sterkt hiphop album .

Albumene er nå slått sammen og utgjør en over to timer lang spilleliste med features fra blant annet Snoop Dogg, Big K.R.I.T., Devin the Dude, Raekwon, Riff Raff og Wiz Khalifa for å nevne noen.