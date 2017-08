I dag er dagen vi alle har ventet på! Kingsize & Brad Lit arrangementet Culture skjer i kveld! Det kommer til å bli hella lit, juz sayin! Det hele går ned på Vulkan Arena, dørene åpner 20.00. MA$ARATI kommer for å vise frem sine nyeste kunstverk, BLVCK O kommer for å gjøre lokalene varme! Det unge stjerneskuddet Dior kommer for å spytte flammer, så se opp! I tillegg kommer Conz, Safario, Korbz, Andreyun, PinkFade/YungLove og Phylis Boateng aka Gamle Phyy aka TELEFONGRL for å opptre å lage god S!

Kjøp billetter her og sjekk Facebook arrangementet her!