Cousin Stizz er foreløpig ute på turné for å følge opp sitt godt mottatte album, One Night Only, men finner seg fortsatt tid til å legge ut en ny singel, «Lace Up».

Stizz lar deg kjenne på sin nåværende situasjon, der han har blitt godt kjent med luksus, mens han fortsatt erkjenner hvor han kommer fra. Sangen er full av utallige quotes, mens Stizz flyter med letthet gjennom den Al B Smoov-produserte låta.

Cousin Stizz kommer rett fra utgivelsen av et imponerende 13-sporsprosjekt kalt One Night Only, som droppet tilbake i juli med gjeste-vers fra Offset, G-Eazy, Buddy og Big Leano, mens produksjonen ble produsert av Wondagurl , Ayo Ayo, Smash David, og mer. Siden utgivelsen har Stizz droppet to nye sanger som heter «Dash» og «Love Song», men etter det har han vært relativt stille, noe som kan skyldes at han har vært opptatt på One Night Only tour.

Sjekk ut den nye singelen nedenfor!