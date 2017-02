by:Larm aktuelle, Conz, ga ut en av de bedre videoene i fjor – og har allerede begynt å skape seg et navn i Oslo. Rapperen tilhører det kreative kollektivet, By Any Means – bestående av Ousu O. Leigh, safario, Umal Ahmed og Sabrina Hildid Nooh.

Nå er Conz ute med ny musikkvideo til den svært Travis Scott inspirerte låten, «Distant.» Den unge rapperen viser stort potensiale når det kommer til flow og uttale, men vi slipper ikke unna likhetene mellom «Goosebumps» og «Distant.» Alikevell er helheten godt produsert og fremført, og vi ser frem til flere utgivelser av Conz.